После того как ЦБ РФ усилил надзор над банками, они стали более активно работать над предотвращением возникновения проблем с капиталом или быстрее их решать. Об этом говорится в статье Михаила Мамонова (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ЦМАКП) «Скрытые «дыры» в капитале банков до и после смены руководства Банка России» , опубликованной в первом номере обновленного журнала ЦБ «Деньги и кредит».

Как следует из публикации, исследование Мамонова охватывает период с декабря 2009 года по май 2017-го. В нем применена методология селективных моделей Хекмана. Функционал селективных моделей Хекмана позволяет «при каждом заданном вероятностном пороге оценивать размер скрытой «дыры» в капитале любого из еще функционирующих банков на основе его сопоставления с выборкой банков, в которой такие «дыры» уже были обнаружены регулятором», говорится в разделе статьи, посвященном методике выявления и прогнозирования скрытых «дыр».



«Результаты исследования показывают, что до смены руководства ЦБ РФ в середине 2013 года средний уровень скрытых «дыр» в капитале функционирующих банков был очень высоким — 14% от величины совокупных активов банковской системы на каждую дату — и весьма постоянным во времени. Однако уже через полгода после смены руководства ЦБ РФ уровень скрытых «дыр» стал весьма быстро сокращаться и приблизился к отметке 4% к середине 2016 года. В последние 12 месяцев анализируемого интервала уровень скрытых «дыр» стабилизировался на отметке 4%», — отмечает автор исследования.

По его мнению, «эти оценки свидетельствуют о высокой эффективности жесткой надзорной политики нового руководства ЦБ РФ. Эта политика ассоциируется с большим положительным косвенным эффектом: часть уязвимых банков стала разрешать свои проблемы, не дожидаясь прихода ЦБ».



Мамонов уточняет, что эффективность новой политики ЦБ не может объясняться действием третьих факторов — улучшением или стабилизацией макроэкономических условий и/или повышением прибыльности банковских операций. В период активации политики оба этих фактора скорее играли в противоположную сторону.

Напомним, действующая глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина вступила в должность 24 июня 2013 года. Ее предшественник Сергей Игнатьев занимал пост председателя Банка России с 2002 года.

