Бывший председатель правления Интехбанка и его заместитель подозреваются в злоупотреблении полномочиями, против них возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждены уголовные дела в отношении председателя правления и первого заместителя председателя правления ПАО «ИнтехБанк» 51-летнего Марселя Зарипова и 35-летней Елены Наумовой», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Зарипов и Наумова совместно с неустановленными должностными лицами Интехбанка, осведомленные о его неплатежеспособности и возможности отзыва лицензии, с 19 по 23 декабря 2016 года путем заключения договоров уступки прав требований незаконно вывели активы банка на сумму 873,6 млн рублей. Тем самым они причинили существенный вред имущественного характера Агентству по страхованию вкладов, а также неопределенному кругу кредиторов банка в виде невозможности банком исполнить свои обязательства перед кредиторами, отметили в ведомстве.



В ближайшее время уголовные дела будут объединены в одно производство. Расследование продолжается.

