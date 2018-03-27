Президент США Дональд Трамп продли на год действие санкций за кибератаки против Соединенных Штатов. Ограничения распространяются, в том числе, и на Россию, пишет «Коммерсант» .



Санкции впервые были введены 1 апреля 2015 года президентом США Бараком Обамой. В конце декабря 2016 года их расширили — в санкционный список попали Федеральная служба безопасности, бывшее Главное разведывательное управление и несколько российских граждан.

Включение в этот список предусматривает запрет на въезд, а также заморозку активов на территории США.