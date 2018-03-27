Банк «Возрождение» отчитался о финансовых результатах за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Чистая прибыль банка за 2017 год составила 3,3 млрд рублей против 2,1 млрд за 2016 год;

Рентабельность капитала за 2017 год достигла уровня 13%;

Отношение затрат к доходам за 2017 год снизилось до 51%;

Активы выросли за 12 месяцев на 6% до 253 млрд рублей;

Средства клиентов увеличились с начала года на 3% до 207 млрд рублей.

«Традиционно присущая банку стратегия долгосрочных отношений с клиентами позволила нам обеспечить положительную динамику процентных и комиссионных доходов и, в сочетании с невысоким уровнем кредитного риска, достигнуть исторически максимального результата за последние 7 лет, – прокомментировал председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович. – Наша приоритетная задача на ближайшее время дополнить ключевую ценность банка – отношения с клиентами – высокотехнологичными продуктами и сервисами, чтобы иметь статус универсального Банка и в цифровом пространстве, а не только «на земле».

Операционная прибыль банка до вычета резервов и налога на прибыль увеличилась на 13% и составила за 2017 год 7,6 млрд рублей против 6,8 млрд рублей в 2016 году, а чистый операционный доход вырос на 8% и составил 16,7 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка за год составил 11,5 млрд рублей что выше на 17% показателя в 9,8 млрд рублей за 2016 год. Это является следствием роста процентного спреда с 6,1% в первом квартале до 6,7% в четвертом квартале. В целом за 2017 год чистый процентный спред составил 6,5%, прибавив 0,1 п.п. к 2016 году. Процентные доходы держались на уровне 6,1-6,3 млрд рублей за квартал, достигнув 24,8 млрд рублей за 2017 год.

На конец 2017 года чистая процентная маржа составила 4,7% и на 0,4 п.п превысила показатель за 2016 год, который составлял 4,3%.

Чистый комиссионный доход банка увеличился по сравнению с прошлым годом на 9,8% до 4,7 млрд рублей. За 2017 год комиссионные доходы выросли на 7,2% до 5,5 млрд рублей, в свою очередь комиссионные расходы сократились на 9,4%, составив 0,8 млрд рублей. Наиболее ощутимый прирост обеспечили целевые для банка комиссии по расчетным операциям, увеличившиеся за год с 1,7 до 2,2 млрд рублей и комиссии по операциям с банковскими картами - прирост с 0,8 до 0,9 млрд рублей.

На протяжении последних лет банк планомерно работает над качеством управления затратами. Благодаря повышению операционной эффективности отношение затрат к доходам составило по итогам года 51,4% по сравнению с 53,4% за 2016 год.

Активы банка за год увеличились на 6% и на 31 декабря 2017 года составили 253 млрд рублей. Основным источником роста стало увеличение портфеля ценных бумаг и средств в других банках. Доля ликвидных активов с начала года увеличилась на 8 п.п. и составила 27%.

Вследствие плодотворной работы банка с проблемными активами кредитный портфель банка до вычета резервов за 2017 год уменьшился на 7% до 177 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля на конец года корпоративный кредиты занимали 63 %, розничные 37% (годом ранее 66% и 34% соответственно).

В мае 2017 года банк «Возрождение» успешно провел очередное размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4 млрд рублей и завершил пятую сделку секьюритизации. В течение 2017 года ипотечный портфель вырос на 7% до 48 млрд рублей, что в целом положительно повлияло на динамику портфеля розничного кредитования, который достиг уровня 65,5 млрд рублей (+2,4% к 2016 году).

На протяжении 2017 года банк работал над качеством кредитного портфеля. Доля неработающих кредитов (NPL 90+) в совокупном кредитном портфеле сократилась с начала года на 1,9 п.п. и составила 5,9% (7,8% на конец 2016 года). В целом объем кредитов, просроченных свыше 90 дней составил 10,4 млрд рублей против 14,8 млрд в 2016 году (снижение на -30%).

Придерживаясь консервативного подхода в создании резервов, банк укрепил показатель покрытия резервами портфеля NPL 90+, который составил 150%, увеличившись на 48 п.п. по сравнению началом года. Стоимость риска в 2017 году составила 1,8%, сократившись на 0,5 п.п. от уровня 2016 года. Возросшее кредитное качество портфеля позволило сократить отчисления в резервы на 15 %. На эти цели было направлено 3,5 млрд рублей.

В конце 2016 года банк вступил в программу стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса по «Программе 6,5%». В рамках которой банк получил финансирование Банка России для предоставления льготных кредитов субъектам МСП в сумме 2,7 млрд рублей. За счет этого общий объем средств банков увеличился на 21 % по сравнению с началом года и составил 5,1 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов вырос на 3% до 207 млрд рублей, из которых средства физических лиц составили 162 млрд рублей. Банк работал над замещением более дорогих средств юридических лиц средствами розничных клиентов. Доля средств физических лиц выросла с 70% в 2016 году до 79% на отчетную дату.

Благодаря капитализации прибыли в сумме 3,3 млрд рублей капитал банка по МСФО увеличился в 2017 году на 14% до 27 млрд рублей. Рентабельность капитала в 2017 году достигла рекордного показателя за последние 7 лет и составила 13,0% относительно 9,4% за 2016 год, при рентабельности активов 1,4% (+ 42 б.п. к прошлому году).

Собственные средства, рассчитанные в соответствии с требованиями Базеля III, выросли за прошедший год на 10% до 34 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года. Коэффициенты достаточности капитала и достаточности базового капитала первого уровня выросли по сравнению с 2016 годом до 17,1% и 13,3% соответственно.

Значения норматива Н1.0 и норматива Н1.2, рассчитанных согласно требованиям Банка России, выросли по сравнению с 2016 годом и составили 13,5% и 9,4% соответственно (с учетом надбавки поддержания достаточности капитала минимальные значения установлены на уровне 9,25% и 7,25%, соответственно). По состоянию на последнюю отчетную дату банк также соблюдал все повышенные нормативы, предъявляемые Банком России к капиталу российских банков.