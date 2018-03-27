Налоговые новации должны приниматься с учетом состояния экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на коллегии Минфина РФ.

«Мы хотели бы, чтобы любые налоговые новации обязательно принимались с учетом необходимости и экономики, и финансовой сферы, приспособления к ним», — сообщила она.

По словам главы ЦБ, при введении изменений в налоговую политику необходимо принимать во внимание инфляционные риски. «Сейчас обсуждаются разные изменения в бюджетной политике, в том числе в налоговой политике. Для нас очень важно учитывать заранее эффекты этих изменений с точки зрения управления денежно-кредитной политикой и просчитывания инфляционных рисков, чтобы не допустить инфляционных всплесков», — добавила глава Центробанка.

Минфин РФ готовит предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот, преференций с учетом того, как они сработали. При этом глава Минфина Антон Силуанов обещает не увеличивать налоговое бремя в целом.