Перевести средства быстро и удобно можно через «АК БАРС» Банк, воспользовавшись сайтом и мобильным приложением «АК БАРС Online». Во вкладке «Платежи и переводы» выбрать «Благотворительность», Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ». Здесь нужно указать только назначение платежа – «Кемерово» и добавить сумму перевода.

Также любую сумму можно перевести на счет Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», по реквизитам:

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000287 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

Корреспондентский счет 30101810000000000805

Назначение платежа «Кемерово».

Приносим глубокие соболезнования всем пострадавшим и их близким. Благодарим всех откликнувшихся за участие! Любая помощь имеет значение.