«АК БАРС» Банк приглашает всех неравнодушных поучаствовать в благотворительной кампании по сбору средств в поддержку пострадавших в Кемерово.
Перевести средства быстро и удобно можно через «АК БАРС» Банк, воспользовавшись сайтом и мобильным приложением «АК БАРС Online». Во вкладке «Платежи и переводы» выбрать «Благотворительность», Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ». Здесь нужно указать только назначение платежа – «Кемерово» и добавить сумму перевода.
Также любую сумму можно перевести на счет Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», по реквизитам:
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000287 в ПАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
Корреспондентский счет 30101810000000000805
Назначение платежа «Кемерово».
Приносим глубокие соболезнования всем пострадавшим и их близким. Благодарим всех откликнувшихся за участие! Любая помощь имеет значение.
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