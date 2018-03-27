Криптовалюты, использование которых не ограничивается одним предприятием, не могут считаться ценными бумагами, отметили в Комитете по оценке и регулированию ICO Управления ценных бумаг Израиля (ISA). Финансовый регулятор выпустил серию «рекомендаций, направленных на устранение неопределенности и установление баланса между технологическими инновациями и защитой инвесторов».

При этом в организации отметили, что то, является ли криптовалюта ценной бумагой, будет решаться в каждом отдельном случае и в соответствии с действующим законом, сообщает РБК .

Как говорится в докладе ведомства, по общему правилу, криптовалюты, наделяющие своих держателей такими же правами, как традиционные ценные бумаги, например акции, облигации или паи, будут считаться ценными бумагами. И напротив, криптовалюты, предоставляющие право на пользование продуктом или услугой, приобретаемые исключительно в этих целях, но не в инвестиционных целях, не будут считаться ценными бумагами.

По словам Василия Алексеева, технического директора проекта Serenity​, решение комитета по ценным бумагам Израиля в первую очередь важно для ICO — кампаний по привлечению инвестиций в стартапы посредством выпуска собственной криптовалюты — токенов. Если основанный на криптовалюте токен не может использоваться в момент его выпуска, и приобретается в первую очередь для перепродажи, как это обычно делают участники ICO, — то это ценная бумага, со всеми вытекающими последствиями и обязательствами для эмитента таких токенов.