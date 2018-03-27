По данным СoinМarketСap , на 13.30 по мск подавляющее большинство альткоинов падают в цене. Общая рыночная капитализация составляет $300,9 млрд.

Курс биткоина на данный момент упал на 4,01% за прошедшие сутки и составляет $7,981 тыс. Его капитализация - $135,2 млрд.

Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, также демонстрирует падение в цене. Снизившись за 24 часа на 8,82%, ее курс составляет $0,46 тыс. Капитализация Ethereum - $45,3 млрд.

Криптовалюта Ripple, стоящая на третьем месте по капитализации ($22,6 млрд), упала в цене на 5,46% за сутки до $0,578.

Курс Bitcoin Cash также снизился на 3,99% за прошедшие 24 часа и составляет в настоящее время $0,909 тыс. при капитализации $15,4 млрд.

Курс Litecoin понизился за сутки на 9,35%. В настоящее время он составляет $0,141 тыс. Капитализация пятой криптовалюты - $7,9 млрд.

Эксперты считают, что криптовалюты дешевеют на фоне запрета рекламы криптовалют в социальной сети Twitter.

Напомним, Twitter вслед за Google и Facebook ввел запрет на рекламу криптовалют и рекламы первичного размещения токенов (ICO). Политика также коснется рекламы бирж и криптокошельков, если они не выходили на крупные фондовые биржи. В соцсети хотят полностью внедрить запрет на рекламу криптовалют в течение месяца.