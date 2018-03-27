Бинбанк приступил к выпуску бесконтактных премиальных карт Visa Business Platinum для оплаты компаниями-клиентами командировочных и представительских, а также хозяйственных расходов.

Как отмечается в сообщении кредитной организации, карта позволяет совершать покупки по всему миру, в том числе при помощи смартфона или «умных» часов, получать скидки в такси, ресторанах и отелях, контролировать финансовые операции через интернет-банк и СМС-информирование. «Процесс учета расходов становится максимально оптимизированным и простым. С помощью карты можно пополнять расчетный счет организации через широкую сеть банкоматов Бинбанка», — говорится в релизе.

Карта может быть открыта в одной из трех валют — рублях, долларах или евро. Стоимость годового обслуживания составляет 5 тыс. рублей.

Помимо платежных функций по карте предоставляется ряд привилегий: страхование гражданской ответственности держателя, доступ в бизнес-залы (Priority Pass), а также полис для выезжающих за рубеж. «Благодаря круглосуточной юридической поддержке владелец карты надежно защищен во время деловых поездок. Кроме того, ему оказывается помощь при утере багажа, также доступна экстренная выдача наличных при утрате карты», — отмечают в банке.



«В этом продукте мы объединили возможности бизнес-карты для юридических лиц с функциональностью премиального продукта для частных клиентов. Специальное наполнение карты обеспечит клиентам комфорт в деловых поездках. Мы ожидаем, что особенно востребованной эта карта станет у руководителей средних и крупных компаний, включая владельцев бизнеса», — прокомментировал директор департамента продуктов и управления портфелем Бинбанка Алексей Охорзин.