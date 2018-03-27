Банк «Зенит» продал долги авиакомпании «ВИМ-Авиа» на сумму 3 млрд рублей компании «РНГО», бенефициаром которой является «Татнефть», сказал RNS финансовый директор банка «Зенит» Михаил Степанов.

«Проблемный долг «ВИМ-Авиа» в три миллиарда рублей уступлен «Зенитом» «внучке» «Татнефти». Продан за живые деньги компании «РНГО», стопроцентный контроль которой принадлежит «Татнефти» через один уровень», — уточнил RNS Степанов.

Председатель правления банка Олег Машталяр сообщил журналистам, что «это была программа очистки баланса банка, чтобы не иметь лишних резервов». «Сейчас эта история публичная. Компания («ВИМ-Авиа». — Прим. ред.) набрала слишком много долгов. Банк в том числе был кредитором до переуступки долга. Сейчас начнется стандартный, я бы сказал, скучный банкротный процесс, где все зарегламентировано федеральным законом. Каждый кредитор получит доступ к своему залоговому имуществу, оно будет выставлено на торги, продано, за счет этого каждый получит удовлетворение своих требований», — сказал он.

«Татнефть» владеет 71,87% акций банка «Зенит».