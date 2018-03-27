Банк «Возрождение» располагает избыточной ликвидностью в размере 10 млрд рублей. Об этом рассказал председатель правления банка Марк Нахманович на пресс-брифинге, посвященном финансовым результатам банка за 2017 год по МСФО.

«Это скоро может стать нашей проблемой — такая большая избыточная ликвидность. Но это уже будущие сложности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«В предынтеграционный период, когда планировалось наше объединение с Промсвязьбанком, наши средства и бумаги за счет сделок РЕПО переходили на счета Промсвязьбанка, в том числе брокерские. На сегодняшний день мы все эти средства вернули. Это около 40 миллиардов рублей. Весь первый квартал текущего года — мы полностью самостоятельный банк», — отметил он.