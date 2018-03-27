Азиатско-Тихоокеанский банк и Московская биржа проведут VII Международную конференцию «Россия-Китай: основные тренды финансовых отношений-2018».

На конференции будут подведены итоги 2017 года и намечены планы на 2018 год по содействию роста расчетов в национальных валютах в двухсторонней торговле и роста инвестиций. На мероприятие приглашены основные участники финансового рынка РФ и Китая; представители научных кругов и бизнес-сообщества; крупнейших национальных и международных рейтинговых агентств и др. По опыту прошлых лет в мероприятии принимают участие более 1000 человек и 80 спикеров.

АТБ является традиционным партнером конференции. Развитие отношений с КНР - одно из важнейших направлений деятельности банка. С кредитными организациями Китая АТБ связывает давнее и крепкое партнерство: банк входит в состав Российско-Китайского Финансового Совета (РКФС), Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества (AFCA), сотрудничает с рядом банков из Китая, активно работает со вкладами населения в юанях в отделениях на Дальнем Востоке.