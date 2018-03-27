Совместная российско-китайская ассоциация по криптовалюте подаст иск против крупнейших международных интернет -гигантов — Google, Twitter, Facebook и Yandex. Иск будет подписан будет на конгрессе «Блокчейн РФ — 2018», а его подача запланирована на май, заявил в ходе мероприятия глава Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Для этого, по его словам, будет создана совместная криптовалютная Евроазиатская ассоциация блокчейна и криптовалют. При ней будет организован фонд, средства в него смогут перевести все желающие. Он и будет выступать инициатором судебного процесса. Сейчас юристы выбирают американский штат, в суд которого будет направлен иск, уточнил Припачкин.

«Эти компании запретили рекламу криптовалют в своих сетях. Особенное возмущение у криптосообщества вызвал запрет в Twitter, который только что произвел подписку на собственную криптовалюту, а потом запретил все остальные. Мы считаем, что это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор с целью манипулирования рынком», — отметил Припачкин.

Кроме того, подчеркнул он, «если выяснится, что акционеры и менеджеры этих компаний владеют криптокошельками, которые они используют для личной наживы, используя возможности своих компаний, то они подлежат судебному преследованию». К ним ассоциация тоже намерена подавать иски.

«Криптоиндустрия сплачивает свои ряды и интеграция корейской, китайской и российской криптоиндустрии для защиты интересов всех мировых криптоинвесторов будет служить делу развития мировой криптоэкономики», — считает Припачкин. Он отметил, что мировое сообщество связывает падение цен криптовалют с начала года именно с коллективным запретом рекламы в соцсетях и поисковых системах.

Напомним, с конца прошлого года котировки биткоина упали почти вдвое с 20 тыс. долларов.

