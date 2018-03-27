Законопроект, предлагающий разрешить регистрацию в социальных сетях только лицам старше 14 лет и только по паспорту, подвергся критике экспертов «Открытого правительства». По мнению профильной рабочей группы, он приведет к десоциализации подростков и уменьшит их защищенность в Интернете, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заключение экспертов.



Внесенный в Госдуму депутатом Виталием Милоновым законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» избыточен и нецелесообразен, следует из заключения рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве. Предлагаемое депутатом регулирование не «соответствует объективной реальности и не обеспечивает достижения заявленной цели, несет угрозу десоциализации несовершеннолетних и повышает уровень их незащищенности в Интернете», следует из заключения.

В случае принятия законопроекта станет возможным точно определить, кем именно было выражено мнение на странице в соцсетях, отследить политические, религиозные, культурные взгляды пользователя, а также его участие в сообществах и взаимосвязи с другими пользователями, констатируют эксперты «Открытого правительства».

Если ранее несовершеннолетние имели возможность использовать анонимный аккаунт, то при предлагаемом регулировании собрать о них информацию или преследовать их в социальной сети станет проще и удобнее, говорится в заключении. Более того, запрет использования соцсетей лицам, не достигшим 14 лет, нарушает права несовершеннолетних граждан на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, установленные Конституцией РФ, считают в рабочей группе. Наконец, под данное в законопроекте определение соцсети подпадает любой почтовый онлайн -сервис, блог с опцией комментирования зарегистрированными читателями, интернет-магазин, где покупатели могут оставлять отзывы, указывают эксперты. Они уверены, что подавляющее число владельцев сайтов и онлайн-сервисов будут игнорировать нормы законопроекта.



Заключение на законопроект Милонова эксперты отправили главе комитета Госдумы по информполитике Леониду Левину и министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову.