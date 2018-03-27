Центральный банк России с 27 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,0039 рублей, что ниже предыдущего дня на 10,33 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,5708 рублей. По сравнению с предыдущим значением курс единой европейской валюты повысился на 14,05 копеек.

Доллар демонстрирует смешанную динамику, сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари. Учитывая, что в России пик налоговых платежей пройден, рубль снова усилит свою связь с ценами на нефть. При стоимости нефти марки Brent $70 за баррель пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 57 рублей за «американца» и может повторно сходить к отметке 56,80 рублей за доллар США при повышении цены на черное золото.

По словам эксперта, если по нефти усилится нисходящая коррекция, то курс пары доллар/рубль восстановится до 57,80 рублей за «американца». По паре евро/рубль ожидается консолидация в районе 71,30 рублей с последующим ростом до 71,80 рублей за евро.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидается некоторое укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей поддержит национальную валюту, в результате, чего, даже учитывая снижение предложения валюты со стороны экспортеров, доллар и евро могут понести умеренные потери.

«При этом, скорее всего, в первые часы американская валюта удержит позиции выше поддержки, расположенной на уровне 57 рублей. При этом в ходе торгов нельзя исключать углубления снижения, которому поспособствует дальнейший рост цен на нефть. В результате, ближе к концу основной сессии доллар может протестировать поддержку. Отдельно отметим, что в текущий момент рублевая стоимость нефти марки Brent составляет порядка 4000 рублей за баррель, что является очень высоким уровнем и говорит о некоторой неоцененности рубля по отношению к текущим уровням рыка энергоносителей», - поясняет аналитик.

«Рубль может немного отыграть вчерашние потери, второй половины дня, пока на него действуют дорогая нефть и налоговый период. Если влияние политического фактора будет снижаться, то российская валюта может прибавить копеек 30-40. Однако надо внимательно следить за курсом доллара на мировом рынке. После двух сессий сильного роста пара евро-доллар сегодня может немного скорректироваться», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.