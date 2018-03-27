Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров считает необходимым скорректировать действующие нормы закона об освобождении малого бизнеса от проверок и уточнить, что «надзорные каникулы» не могут распространяться на проведение проверок, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан.

По его словам, нужно обязательно проверять требования пожарной безопасности, способы и возможности эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций. Речь идет о проверках, связанных с безопасностью людей - это качество строительных конструкций и строительства в целом, сообщает Агентство городских новостей «Москва» .

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе совещания в Кемерове заявил, что «надзорные каникулы» не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели, сообщил ТАСС . Путин также подчеркнул, что обязанность органов власти - проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне.