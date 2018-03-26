Мессенджер WhatsApp запустил функцию оплаты через QR-код. Она позволяет производить платежи просто сканируя такие коды и реализована в последней бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.18.93 и доступна для загрузки через Google Play Store.

При включенной опции платежей WhatsApp, можно перейти в Настройки → Платежи. Прокрутить вниз и выберать вариант «Новый платеж». Здесь есть пункт Сканировать QR-код, поясняет Hi-Tech Mail.Ru .

Пока данная функция работает только на тех территориях, где была запущена платежная система WhatsApp. С ее помощью пользователи могут отправлять деньги пользователям из списка контактов или даже онлайн-магазинам, и постепенно она будет доступна по всему миру.