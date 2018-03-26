Розничный бизнес банка ВТБ выиграл тендер ГУП «Московский метрополитен» на установку дополнительных 107 банкоматов в вестибюлях станций московского метро. Таким образом, количество устройств самообслуживания ВТБ в метро превысит 300 единиц. Новые банкоматы планируется установить во II квартале 2018 года, сообщили в кредитной организации.

Как уточняется, с начала 2018 года в банкоматах ВТБ, расположенных в московском метрополитене, клиенты совершили около 900 тыс. операций на сумму более 7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ежемесячных трансакций вырос на 45%. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают около 5 тыс. операций ежемесячно.

В банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты «Тройка», при этом средства будут зачислены на баланс карты. Кроме того, клиентам банка доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных услуг по выставленным счетам, транспортных штрафов, налогов и другие услуги.

Все новые устройства самообслуживания будут оснащены функцией recycling (замкнутый оборот наличных), которая позволит обеспечить более длительную работу банкоматов без остановок на инкассацию.



«Установка дополнительных банкоматов — не первый совместный проект банка с транспортным комплексом Москвы. Сегодня с помощью банкоматов можно оплачивать более 200 различных услуг. Кроме того, все банкоматы в метро оснащены новым интерфейсом. Это позволяет клиентам совершать банковские операции в минимальное количество кликов», — отметил член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский.