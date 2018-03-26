Внешэкономбанк готовит новый пул проектов для участия в Фабрике проектного финансирования на общую сумму более 360 млрд рублей, соглашения по проектам будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя — член правления ВЭБа Дмитрий Курдюков, передает ТАСС .

«Мы сейчас [готовим] очередной пул, общая сумма проектов будет в два раза превышать то, что мы уже имеем у себя в портфеле. Думаю, в рамках Петербургского экономического форума это тоже станет общественным достоянием, информационным поводом», — сказал он, уточнив, что речь идет о сумме в более 360 млрд рублей.

При этом, по его словам, первые сделки в рамках проектной фабрики могут быть закрыты до конца этого года.

Говоря о проекте, Курдюков также отметил интерес со стороны иностранных банков. «На самом деле интерес иностранных банков есть, мы на прошлой неделе встречались с одним из крупнейших европейских банков, тоже обсуждали возможность его участия в рамках проектного финансирования. Интерес большой», — отметил он.

Фабрика проектного финансирования — совместный проект Минэкономразвития и Внешэкономбанка, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу «80 на 20», где 20% — собственные средства инициатора проекта, 80% — заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

В первую очередь Фабрика будет поддерживать масштабные проекты (стоимостью более 3 млрд рублей), направленные на создание новых высокотехнологичных производств. Для заемщика будет действовать плавающая ставка, а в случае превышения максимума по этой ставке проект получит бюджетную субсидию, которая будет компенсировать издержки при росте ставок.

Ранее ВЭБ достиг договоренностей об участии в Фабрике с ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком, а также с банком «Зенит», Евразийским банком развития, Всероссийским банком развития регионов, Совкомбанком и Международным инвестиционным банком. Также был подписан ряд сделок по проектному финансированию в рамках Фабрики на общую сумму в 180 млрд рублей.