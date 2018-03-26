Автоградбанк, Банк Казани, Сбербанк и Энергобанк стали операторами городской программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году, сообщили TatCenter в исполкоме столицы Татарстана. Аккредитация прошла 22 марта. На субсидирование льготных займов для предпринимателей из бюджета Казани направят 33 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , в рамках программа льготного кредитования малые и средние компании могут получать кредиты в размере до 10 млн рублей на срок не более трех лет. Размер годовой процентной ставки банка для кредитования заемщиков не превышает 10,5%, часть ставки банкам субсидируется из бюджета столицы РТ.

В прошлом году оператором программы был Татсоцбанк. Ранее мэр города Ильсур Метшин раскритиковал итоги проекта.