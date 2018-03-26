В Испании задержан лидер хакерской группировки Cobalt, атаковавшей около сотни финансовых организаций в 40 странах. Общий ущерб от ее действий оценивается в 1 млрд евро.

К расследованию, которым руководила испанская полиция, были подключены Европол и ФБР, белорусские, румынские и тайваньские власти, а также частные компании, занимающиеся информационной безопасностью. Как отмечается в сообщении Европола, основная сложность заключалась в том, что лидер группировки, ее программисты, перевозчики денег и жертвы хакеров находились в разных частях света.



Помимо предполагаемого главаря на Украине взят под стражу еще один участник группировки, сотрудничавший с ней как программист. О его задержании в Киеве сообщило украинское издание «Факты».

Главного подозреваемого задержали в испанском городе Аликанте. Представитель Европола заявил РБК , что национальность задержанного лидера Cobalt ведомство назвать не может, однако отметил, что он из «русскоязычного мира».

Bloomberg со ссылкой на Министерство внутренних дел Испании сообщило, что это Денис К., украинец по национальности. По информации представителя российской компании Group-IB, специализирующейся в сфере кибербезопасности, лидер Cobalt — гражданин России (его имя и фамилия также не сообщаются). Он находился в Испании с 2014 года, что осложняло его задержание и проведение оперативных мероприятий.

По словам ведущего антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, артефакты, оставленные во вредоносных файлах и на компьютерах жертв Cobalt (группировка действовала с помощью вредоносных программ Carbanak, Cobalt Strike и др.), свидетельствуют, что создатели кода владеют русским языком. А для атак в той или иной стране они брали в команду человека, говорящего на местном языке — тайском, китайском, чешском, испанском и т. д.



Голованов пояснил также, что личность арестованного обычно раскрывается в ходе судебных заседаний, если они будут открытыми. Наказание будет зависеть от юрисдикции, где будет рассматриваться дело. На данный момент в отчете Европола упоминается в этом качестве несколько стран, включая США и Испанию.