В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике, который вводит понятие «цифровые деньги» (в обиходе «криптовалюта») и закрепляет главное правило — законным средством платежа они не являются. Инициаторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



«Цифровые деньги смогут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства в контролируемых объемах и в дополнительно урегулированном порядке», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Так как цифровые деньги не обеспечены золотом или иными активами, в информационной системе должны существовать записи об обладателях цифровых денег и что такие деньги переходят от одного лица к другому только с помощью записи. По мнению инициаторов законопроекта, указанный прием позволит также включить цифровые деньги в конкурсную массу должника и в наследственную массу, однако следует понимать, что даже при прямом указании в законе это будет возможно лишь тогда, когда есть техническая возможность принудительного совершения записи о новом обладателе прав на данный объект.

Также законопроект решает вопрос о сборе и обработке значительных массивов обезличенной информации (в обиходе — «big data»).

По мнению Володина и Крашенинникова, принятие законопроекта позволит не только закрепить отправные гражданско-правовые нормы для регулирования оборота цифровых прав и цифровых денег, для совершения и исполнения сделок в так называемой цифровой среде, но и позволит решить целый ряд других задач.