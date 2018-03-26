Минфин Беларуси опубликовал Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)», который был принят накануне вступления в силу Декрета президента №8 «О развитии цифровой экономики». Декрет президента Беларуси Александра Лукашенко вступает в силу 28 марта.

В стандарте определено, что токены, добытые майнингом, должны проходить по дебету счета «Готовая продукция». Приобретенные для осуществления удостоверяемых токенами прав — по дебету счетов «Долгосрочные финансовые вложения» или «Краткосрочные финансовые вложения». Если токены куплены для последующей реализации, то они проходят по дебету счета «Товары».

Также в документе определены подходы к оценке токенов, сообщает Anycoin . Кроме того содержится информация о том, какая бухгалтерская информация в работе с цифровыми валютами подлежит раскрытию.