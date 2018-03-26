Сервис микроблогов Twitter вслед за Google и Facebook принял решение запретить рекламу криптовалют, сообщает Reuters.



Такова новая рекламная политика Twitter, изменения вступают в силу на этой неделе.

Под запрет подпадает реклама ICO, объявления о продаже/покупке токенов, а также реклама криптовалютных бирж (однако для этой категории предусматриваются исключения).

Ранее рекламу криптовалют запретили Google (запрет начнет действовать с июня) и Facebоok (в феврале).