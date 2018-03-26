В России и ряде других стран с 1 июля 2018 года первая линия поддержки пользователей SWIFT будет предоставляться не через «Альянс Факторс», а напрямую со стороны SWIFT. Уведомление об этом опубликовала на своем сайте Российская национальная ассоциация SWIFT («РосСВИФТ»).

Как уточняется, список стран помимо России включает Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Молдавию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Украину и Эстонию.

«Данный способ, который был доступен всегда и получил более широкое распространение в последние два года, уравняет предложение поддержки российских пользователей с существующим для пользователей SWIFT во всем мире», — подчеркивается в релизе.

Стандартный сервис обеспечивает постоянный (в режиме 24х7) доступ к официальной поддержке SWIFT, осуществляемой региональными центрами поддержки пользователей. Пользователи также имеют преимущества за счет получения неограниченной поддержки по телефону и онлайн, включая упреждающие уведомления в случае проблем с организацией передачи сообщений, и многие другие. SWIFT подтверждает, что для пользователей будет доступен российский телефонный номер. Дальнейшая информация будет предоставлена не позднее середины апреля текущего года.

Пользователям в странах из указанного списка будет предложен выбор получения поддержки на английском или русском языке по их запросу.

Для получения доступа к сервису поддержки SWIFT пользователи должны зарегистрироваться на этом сервисе на сайте SWIFT.



После регистрации каждый пользователь получает в службе поддержки персональный регистрационный номер (support registration number). Этот номер потребуется назвать при звонках в региональные центры поддержки SWIFT. Он позволит экспертам SWIFT обслуживать персонально без дальнейших задержек каждого пользователя, отмечается в сообщении.

