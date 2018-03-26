В понедельник сразу несколько европейских государств в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля» приняли решение о высылке российских дипломатов.



Как сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск, всего 14 стран ЕС вышлют дипломатов РФ.

Варшава заявила о высылке четырех российских дипломатов. «Сегодня Польша приняла решение о признании персоной нон грата четырех дипломатов России», — сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает ТАСС.



По четыре дипломата РФ высылают Франция и Германия.

Чехия высылает трех сотрудников посольства РФ, сказал премьер Андрей Бабиш. «Этот шаг является выражением солидарности с Великобританией. Об этом меня попросила премьер-министр Тереза Мэй», — подчеркнул он.

Литва также вышлет трех российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».



Кроме того, Нидерланды, Италия и Дания вышлют по два российских дипломата.

Латвия заявила о высылке одного дипломата, также Эстония высылает военного атташе РФ.

О намерении объявить персонами нон грата по одному дипломату России заявили в Хорватии и Румынии.

«Мы не принимаем такой вид нападения, с которым столкнулась Великобритания», — сказал премьер Хорватии Андрей Пленкович.

«Покушение в Солсбери представляет собой угрозу коллективной безопасности и международному праву. Европейский совет согласен с оценкой правительства Великобритании, в соответствии с которой очень вероятно, что ответственность за покушение несет Российская Федерация», — говорится в сообщении румынского МИД.

Украина тоже присоединилась к высылке российских дипломатов. В качестве реакции на инцидент в Солсбери страну покинут 13 сотрудников посольства РФ.

«В ответ на химическую атаку в Солсбери Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся», — написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

При этом он напомнил, что дипломатические отношения с Россией «де-факто заморожены».

4 марта в Солсбери (Великобритания) были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвиняет в случившемся Россию.

