Соединенные Штаты в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании высылают 60 российских дипломатов. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома, передает РИА Новости.



«У них есть семь дней», — сообщил он в ответ на вопрос, сколько дипломатам отведено времени на то, чтобы покинуть США.

По его словам, Вашингтон при этом готов к диалогу с Москвой, но только «в случае изменения ее поведения».

«Мы по-прежнему готовы к диалогу с Россией», — подчеркнул он.



Со своей стороны Варшава заявил о высылке четырех российских дипломатов.

«Сегодня Польша приняла решение о признании персоной нон грата четырех дипломатов России», — сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению Великобритании, к их отравлению нервно-паралитическим веществом причастна Россия. Премьер Британии Тереза Мэй уже заявляла о высылке 23 российских дипломатов, а также о замораживании двусторонних контактов на высоком уровне. Между тем Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.