Кредитная организация расширила возможности сквозного обслуживания для предпринимателей.
Банк «Уралсиб» расширил возможности сквозного обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое позволяет клиентам банка обслуживаться в любом отделении этой кредитной организации своего населенного пункта. Теперь совершать операции по расчетному счету могут не только лица, указанные в карточке с образцами подписей организации, но и представители компании, действующие на основании доверенности.
Как указывается в сообщении банка, в рамках сквозного обслуживания клиенты смогут воспользоваться следующими услугами:
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исполнение платежных поручений, предоставленных на бумажном носителе
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прием и пересчет наличных в кассе банка
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выдача наличных в кассе банка
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оформление расчетных документов
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изготовление справок, копий расчетных документов, выписок по счету
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исполнение запросов по платежам, зачислениям по счету, розыску переводов, отправленных в другие кредитные организации
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прием предварительных кассовых заявок на получение наличных.
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