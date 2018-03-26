Банк «Уралсиб» расширил возможности сквозного обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое позволяет клиентам банка обслуживаться в любом отделении этой кредитной организации своего населенного пункта. Теперь совершать операции по расчетному счету могут не только лица, указанные в карточке с образцами подписей организации, но и представители компании, действующие на основании доверенности.

Как указывается в сообщении банка, в рамках сквозного обслуживания клиенты смогут воспользоваться следующими услугами: