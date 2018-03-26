Умерший в Москве создатель знаменитой «МММ» Сергей Мавроди заставил власти задуматься о создании механизма регулирования финансовых пирамид, и в этом его главная «заслуга», сказал ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.



Механизм регулирования пирамид несовершенен до сих пор — достаточно вспомнить о современных схемах с криптовалютами и обманутыми дольщиками, сказал глава РСПП, который в 1991—1994 годах работал в правительстве, где занимал должности вице-премьера, министра труда и министра экономики. Тогда же в РФ активно шла реклама легкого заработка от «МММ», привлекшая миллионы вкладчиков.

«В то время у правительства и Центрального банка не было инструментов регулирования такого рода финансовых конструкций. Безусловно, в некотором смысле «заслуга» Мавроди заключается в том, что начали отрабатывать технологии регулирования, в том числе такого рода финансовых пирамид», — сказал глава РСПП.

«До сих пор нельзя сказать, что этот вопрос поддается стопроцентному регулированию», — добавил он.

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС в понедельник о смерти Мавроди. Он скончался в больнице № 67 в Москве.

История пирамиды «МММ» говорит о необходимости обеспечить регулирование криптовалют сегодня, считает Шохин. «Тогда (в 1990-е годы) происходили многие вещи такого рода. Наперсточничество в широком смысле этого слова... из- за отсутствия регулирования. И сейчас (существуют) многие волны, которые доходят, — я имею в виду и дольщиков, и криптовалютчиков, которые разочаровываются. Технологии, когда люди хотят либо сэкономить, покупая недвижимость на котловане, либо пытаются заработать легкие деньги, как в последнее время это случалось с криптовалютами, которые бурно росли, а потом опять падали», — сказал Шохин.

«В случае с криптовалютами регулировать это надо с тем, чтобы все мошеннические схемы были обходом закона, а не существовали из-за отсутствия регулирования и отсутствия законов. Регулировать надо, чтобы потом люди понимали, что если они в обход существующих норм и правил действуют, то это их ответственность», — сказал Шохин.

Правительство и регуляторы несут ответственность за факт существования пирамид, «разделяя эту ответственность и с мошенниками, и с гражданами, которые поддаются на обещания легких денег», добавил Шохин.