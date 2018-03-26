Сделка по продаже турецкого актива Сбербанка — Denizbank (девятый банк в стране по размеру активов) дубайскому банку Emirates NBD будет закрыта в III квартале, а ее сумма может составить 5,5 млрд долларов. Об этом газете «Коммерсант» рассказали источники, близкие к Сбербанку. По их словам, Emirates NBD сам вышел на руководство российского банка в рамках своей стратегии расширения бизнеса.

Emirates NBD — крупнейший банк в ОАЭ по активам (по состоянию на 31 декабря 2017 года 470,4 млрд дирхамов, или примерно 128 млрд долларов) и активно развивает международное направление. Сейчас он работает в ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии, Индии, Сингапуре, Великобритании, имеет представительства в Китае и Индонезии. Выход на рынок Турции — логичное продолжение международной экспансии, отмечает один из собеседников «Коммерсанта».

Глава Сбербанка Герман Греф получил не связанное с политикой выгодное коммерческое предложение от Emirates NBD как раз в тот момент, когда «гипотетически рассматривал продажу Denizbank из-за санкционных рисков» (переговоры начались в январе 2018 года), рассказал один из источников газеты. По его словам, условия предложения перевесили «сомнения руководства Сбербанка в правильности решения расстаться с самым успешным зарубежным активом группы».

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 млрд долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении. У банка 738 отделений и около 15 тыс. сотрудников в Турции и за ее пределами. Согласно информации на сайте банка, его чистая прибыль за 2017 год составила 1,9 млрд турецких лир (477 млн долларов по курсу на 31 декабря 2018 года), активы на конец 2017 года достигали 160 млрд турецких лир (40,2 млрд долларов), капитал (с учетом субординированных обязательств) — 18,1 млрд турецких лир (4,5 млрд долларов).

На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что Сбербанк продает Denizbank за 5,3 млрд долларов. По данным источников «Коммерсанта», цена может быть выше — 5,5 млрд долларов. «Стороны надеются окончательно определиться с ценой и получить одобрение сделки турецким регулятором к середине апреля», — уточнил один из собеседников «Коммерсанта». Reuters со ссылкой на свои источники писало о разрешении дипломатических разногласий в процессе одобрения сделки: ей якобы противился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который вправе блокировать продажу, однако сторонам сделки удалось убедить его. В Сбербанке отказались от комментариев. С Emirates NBD газете связаться не удалось.

С учетом стоимости приобретения потенциальная выгода от сделки по продаже Denizbank банку Emirates NBD может составить около 2 млрд долларов. «Сделка окажет положительное влияние на коэффициенты достаточности капитала Сбербанка и может стать катализатором для роста дивидендов в 2018 или 2019 году», — отмечают аналитики «Атона». Набсовет Сбербанка рассмотрит вопрос о дивидендах за 2017 год 17 апреля.



Однако не все эксперты считают, что Сбербанку стоит торопиться с продажей турецкой «дочки». «Цена хорошая, но не более того. Не такая, чтобы все бросить и уйти с развивающегося и перспективного рынка Турции, — полагает младший директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Вячеслав Путиловский. — То есть я до конца не понимаю причин продажи». Герман Греф, комментируя переговоры о продаже Denizbank, отмечал сложности развития в Турции, в частности с привлечением пассивов. В силу того что конкуренция на международных рынках достаточно большая, она и на турецком рынке очень плотная, и, находясь под санкциями, показывать стабильный результат очень непросто, пояснял банкир.

