В Москве на 63-м году жизни скончался бывший глава МММ Сергей Мавроди. По информации «МК» , накануне, в районе 1:00 мск, Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему «скорую»: Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался.

Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ».