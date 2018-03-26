Банк «плохих» долгов будет создан на базе санируемых Банком России через созданный им Фонд консолидации банковского сектора Рост Банка и банка «Траст», сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.

«По всей вероятности, да, но об этом должен объявить ЦБ», — сообщил он.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем «плохих» долгов. Ранее в санируемом банке «ФК Открытие» заявили о планах передать проблемные активы группы «Открытие» в специальную структуру. В отдельной структуре могут быть консолидированы «плохие» активы, которые есть на балансе «ФК Открытие», «Траста», пенсионных фондов и «Росгосстраха», говорил Задорнов.