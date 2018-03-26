Служба инкассации банка «Возрождение» отмечает 25-летний юбилей со дня своего основания. Созданная в 1992 году, сегодня Служба насчитывает более 600 высококвалифицированных сотрудников, собственный автопарк из 180 бронированных автомобилей и обслуживает более 4 500 клиентов, а также порядка 1 300 платежных устройств в 17 регионах России.

Сегодня Служба инкассации Банка входит в число лидеров на территории регионов базового присутствия – в Московской области, а также городах Волгоград, Ставрополь и Петрозаводск.

Подразделение предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке наличных средств или ценностей для всех категорий клиентов – юридических лиц, населения, а также финансовых организаций. Обеспечивает наличными средствами широкую сеть банкоматов, терминалов и офисов Банка. Служба предлагает клиентам самые современные способы упаковки: сейф-пакеты, пластиковые пломбы, электронную идентификацию и автоматизированную передачу данных.

В ближайшее время планируется запустить ряд инноваций, объединенных в проекте «Инкассация Online». Это линейка автоматизированных приемных устройств самоинкассации, позволяющие клиентам зачислять денежные средства на счет в Банке в режиме реального времени с функцией проверки подлинности купюр и исключением недостачи или излишки.

«Собственная служба инкассации – это стратегическое преимущество нашего Банка, одно из слагаемых финансовой стабильности и источник комиссионного дохода. По показателям эффективности 2017 год стал для нашей инкассации одним из лучших – подразделение поставило исторический рекорд по объему перевезенных ценностей, – отметил заместитель Председателя правления банка «Возрождение» Евгений Павлов. – Наши клиенты уже много лет выбирают инкассацию «Возрождения» не только исходя из высокого уровня оказываемых им услуг, но и нашего ответственного отношения к работе».