Компания безопасности Faceter намерена преобразовать индустрию видеонаблюдения, предлагая систему на основе блокчейна, которая позволяет пользователям реагировать на угрозы в реальном времени. С помощью децентрализованной технологии наблюдения видеокамеры научатся мгновенно распознавать лица, объекты и анализировать видеопотоки.

Мощность для вычислений распознавания будет генерироваться сетью майнеров, которые смогут зарабатывать на добытых токенах больше чем, например, на эфире. Даже если учесть расходы на работу в блочейне, это будет намного дешевле, чем традиционные технологии, сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

По мнению разработчиков, системы наблюдения должны предотвращать преступления, а не использоваться для анализа преступлений постфактум.

Технология сможет автоматически активировать системы сигнализации и обращаться в службы экстренной помощи, распознав лицо преступника до того, как он совершит правонарушение. Машинное обучение также означает, что Faceter можно обучить реагировать на ситуации определенным образом.