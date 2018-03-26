Арбитражный суд Москвы 22 марта принял решение взыскать долг с компании «Ферлланд», которая привлекла деньги от частных инвесторов через платформу «Поток».

По словам гендиректора «Потока» Никиты Абраменко, в РФ впервые создан прецедент по взысканию денег с должников краудфандинговых платформ.

В марте 2016 года компания «Ферлланд» взяла через «Поток» займы на общую сумму 1 млн рублей. Деньги на кредитование компании дали 426 инвесторов, средний чек вложения составил 3,3 тысячи рублей, сообщает «Коммерсант» . Но, перечислив несколько платежей в пользу инвесторов, компания прекратила это делать. Попытка взыскать долг в досудебном порядке ни к чему не привела.

Как пояснил Никита Абраменко, от диалога компания отказалась, и «Поток» передал долг в коллекторское агентство. Права требования по договорам займа были переданы агентству «Экшн Коллекшн», которое и обратилось в суд.

Суд решил взыскать с должника 1,4 млн рублей, включая проценты по займу и пени. Клиенты «Потока» получат 65% полученной от должника суммы, оставшиеся 35% получит за оказанные услуги по взысканию «Экшн Коллекшн». Учитывая положительную судебную практику, «Поток» намерен обратиться в суд и по другим должникам, заявил Абраменко.

Банк России определяет краудфандинг как механизм привлечения заемных средств либо коллективного финансирования компаний или проектов с использованием интернет-платформ. По оценке Банка России (проводится на основании добровольно сдаваемой краудфандинговыми площадками отчетности), объем сделок, заключенных с использованием площадок, в 2017-м увеличился на 85% по сравнению с 2016 годом и превысил 11 млрд руб.

По мнению юристов, суды будут учитывать этот прецедент при принятии решений по взысканию с должников краудфандинговых платформ.