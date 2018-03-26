Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт «Сезонный легкий» на проведение сезонных работ. Продукт ориентирован на действующих клиентов банка — предприятия малого и микробизнеса, указано в релизе РХСБ.

Теперь у клиентов появилась возможность получения целевых займов в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. По двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить до 5 млн рублей. При сумме кредита свыше 5 млн рублей банк дополнительно запросит информацию об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности.

Одно из важных преимуществ нового кредитного продукта — смягчение требований по залогу, подчеркивают в РХСБ: возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит в зависимости от финансового состояния клиента. В качестве обеспечения может быть использован действующий залог по кредиту в банке, а также поручительство или гарантия в рамках национальной гарантийной системы.

Для снижения стоимости кредитования по продукту «Сезонный легкий» представители агробизнеса, включая потребительские и производственные кооперативы, могут воспользоваться условиями льготных программ с государственной поддержкой, в том числе по ставке до 5% годовых.



С начала 2018 года РХСБ направил на цели кредитования сезонных работ свыше 70 млрд рублей.

