Форум Reddit приостановил прием биткоин-платежей в счет оплаты за reddit gold, премиальную программу для подписчиков. Он также также удалил страницу r/Darknetmarkets, где пользователи обсуждали способы полностью анонимно потратить криптовалюту на черных рынках.

По словам пользователей форума, некоторые баги при оплате биткоином через Coinbase Commerce негативно отразились на процессе покупки. Это стало причиной отмены опции биткоин-платежей. Необходимо оценить спрос и прогресс платформы Coinbase Commerce прежде, чем принять решение о восстановлении данного способа оплаты, сообщает ForkLog .