15 мая ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, будут переведены с торгового раздела счета депо на основной раздел счета депо.
Промсвязьбанк рекомендует своим клиентам до 12 мая продать иностранные ценные бумаги или перевести их другому брокеру.
«С 15 мая банк планирует внести изменения в правила брокерского обслуживания по предоставлению услуг с иностранными ценными бумагами (евробондами, депозитарными расписками, ETF). В частности, банк планирует отказаться от предоставления услуг по совершению сделок с указанными ценными бумагами», — говорится в сообщении кредитной организации.
В финучреждении отметили, что окончательная дата будет определена и доведена до сведения клиентов с даты раскрытия на сайте банка изменений в правила брокерского обслуживания и условия осуществления депозитарной деятельности.
В этой связи банк рекомендует не позднее 12 мая «подать поручение на перевод иностранных ценных бумаг другому брокеру, либо на совершение сделки продажи с иностранными ценными бумагами».
15 мая ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, будут переведены с торгового раздела счета депо на основной раздел счета депо. «В этом случае вы сможете только перевести ценные бумаги другому брокеру», — подчеркнули в банке.
При этом по всем остальным услугам в рамках брокерского обслуживания банк продолжит работать в обычном режиме.
Ранее Промсвязьбанк был выбран в качестве опорного для работы с российским ОПК.
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