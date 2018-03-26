Промсвязьбанк рекомендует своим клиентам до 12 мая продать иностранные ценные бумаги или перевести их другому брокеру.



«С 15 мая банк планирует внести изменения в правила брокерского обслуживания по предоставлению услуг с иностранными ценными бумагами (евробондами, депозитарными расписками, ETF). В частности, банк планирует отказаться от предоставления услуг по совершению сделок с указанными ценными бумагами», — говорится в сообщении кредитной организации.

В финучреждении отметили, что окончательная дата будет определена и доведена до сведения клиентов с даты раскрытия на сайте банка изменений в правила брокерского обслуживания и условия осуществления депозитарной деятельности.

В этой связи банк рекомендует не позднее 12 мая «подать поручение на перевод иностранных ценных бумаг другому брокеру, либо на совершение сделки продажи с иностранными ценными бумагами».

15 мая ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, будут переведены с торгового раздела счета депо на основной раздел счета депо. «В этом случае вы сможете только перевести ценные бумаги другому брокеру», — подчеркнули в банке.

При этом по всем остальным услугам в рамках брокерского обслуживания банк продолжит работать в обычном режиме.

Ранее Промсвязьбанк был выбран в качестве опорного для работы с российским ОПК.

