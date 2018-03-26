Совет директоров Бинбанка избрал председателем правления Сергея Шевченко, занимавшего до этого пост руководителя временной администрации, следует из материалов кредитной организации.



«Избрать председателем совета директоров ПАО «Бинбанк» Задорнова Михаила Михайловича. Избрать председателем правления — единоличным исполнительным органом ПАО «Бинбанк» Шевченко Сергея Юрьевича с 24 марта 2018 года сроком на 5 (пять) лет», — говорится в документе.



Ранее Сергей Шевченко был назначен руководителем временной администрации Бинбанка .

Напомним, Центробанк с 23 марта прекратил полномочия УК ФКБС в качестве временной администрации Бинбанка. В марте ЦБ утвердил докапитализацию Бинбанка на сумму 56,9 млрд рублей. После приобретения дополнительного выпуска акций Бинбанка регулятор стал основным его акционером : доля ЦБ в уставном капитале Бинбанка на данный момент превышает 99,9%.