С 26 марта клиентам Московского Кредитного Банка — держателям карт Visa — доступен платежный сервис Garmin Pay.

Теперь оплачивать покупки в магазинах и торгово-сервисных предприятиях, где поддерживается бесконтактная оплата, можно в одно касание с помощью «умных» часов Garmin Vivoactive 3.



Чтобы начать пользоваться сервисом Garmin Pay, необходимо установить приложение Garmin Connect на свой мобильный телефон, привязать часы к смарфону, создать виртуальный кошелек в приложении и добавить кредитную или дебетовую карту Visa МКБ.

При проведении платежей Garmin Pay использует специально созданный для каждого устройства цифровой код (токен). При этом номера банковских карт не хранятся на часах и не передаются продавцу, а каждая операция подтверждается введением четырехзначного пароля.