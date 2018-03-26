Министерство промышленности и торговли России начало принимать заявки от магазинов на участие в пилотном проекте tax free.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, на первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных правительством Российской Федерации, сообщает ведомство .

Чтобы принять участие в программе, ретейлеры должны будут предоставить справку от налоговиков, которая подтверждает, что на первое число месяца на компанию не заявили о неисполненной обязанности по уплате налогов.

Как пояснил Денис Мантуров, также планируется расширить географию пилотного проекта за счет включения городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018. По итогам эксперимента этот список может быть расширен.