Крупнейшая южнокорейская криптобиржа Upbit планирует запустить первый в стране индекс криптовалют. Запуск индекса UBCI (Upbit Crypto Index), призванного давать общую оценку состоянию рынка и отдельных его сегментов, анонсировала Компания Dunamu, являющаяся оператором Upbit.

К настоящему времени компанией созданы четыре типа агрегированных показателей, первые три из которых будут запущены уже в апреле:

— индекс рынка (измеряет показатели ликвидности рынка и позволяет быстро оценить его общую динамику);

— секторальный индекс (показывает динамику монет в разрезе отдельных секторов);

— биткоин-индекс;

— стратегический индекс (индикатор для количественной оценки инвестиций и отслеживания динамики доходности криптопортфелей).

Запуск стратегического индекса состоится несколько позже, сообщает ForkLog . Вскоре будут предоставить инструкции по работе с новыми индексами.