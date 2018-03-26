Криптовалютная биржа KuCoin в рамках технических работ, которые начались в 10:30 по Москве, сообщила о нескольких изменениях, которые были согласованы с многочисленными отзывами клиентов. Первое изменение произошло в понедельник, 26 марта, в 11:00 по московскому времени — удалены 22 торговые пары.

Таким образом, будет полностью удалена возможность торговли альткоинами в паре с Bitcoin Cash. Это относится к парам FOTA/BCH, KCS/BCH, DENT/BCH, ACT/BCH, UTK/BCH, DAT/BCH и XAS/BCH.

Также будет убраны несколько торговых пар с криптовалютами Tether — DBC/USDT, TEL/USDT, FOTA/USDT, OCN/USDT, TNC/USDT, ETC/USDT, KuCoin Shares — DASH/KCS, CAG/KCS, MOD/KCS и NEO — MOD/NEO, QTUM/NEO, ACAT/NEO, FOTA/NEO, BCH/NEO, DENT/NEO, сообщает РБК .

Специалисты отметили, что закрытие определенных пар не приведет к потере токенов.