Восьмая по объему торгов криптобиржа мира Bit-Z объявила о прекращении торгов токенами Tether. Решение принято спустя несколько дней после рекордной эмиссии 300 миллионов монет USDT.

До 30 апреля 2018 года владельцы токенов USDT должны либо вывести свои активы с биржевых счетов, либо обменять их на другие криптовалюты, сообщает Coinfox .

Напомним, по данным CoinMarketCap, Bit-Z занимает восьмую строчку в рейтинге бирж по объему суточных торгов с $192 миллионами. Биржа начала работу в 2016 году. В конце января 2018 года Bit-Z сообщила о привлечении $10 миллионов инвестиций от трех фондов — Hwazing Capital Limited, Wa Sung Investment и Plum Angel Investment. Биржа не поддерживает ни одну фиатную валюту.