26 марта стоимость транзакции биткоина достигла рекордного минимума. Пользователям достаточно заплатить всего 1 сатоши за байт для того, чтобы их транзакция была включена в следующий блок. Теперь транзакция за минимальную комиссию будет подтверждаться около 10 минут.

По словам экспертов, такое снижение может быть вызвано использованием крупными организациями и критобиржами пакетной обработки транзакций. Кроме того, положительное влияние могла оказать и технология масштабирования Segregated Witness.

Как сообщает ForkLog , согласно segwit.party, количество SegWit-транзакций продолжает увеличиваться: в данный момент они составляют 30%-35% от всех транзакций в сети биткоина.

При этом средняя комиссия за транзакцию биткоинов, согласно bitinfocharts.com, составляет $1,23.