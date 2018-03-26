В галерее Castelli Art Space в Лос-Анджелесе открылась выставка New Money (Новые деньги) местного художника Энди Бауча. Его произведения представляют собой выполненные из кубиков Lego секретные ключи доступа к кошелькам для биткоина и других криптовалют.

По словам художника, в картинах выложены ключи к кошелькам, на которых лежит $10 000 в биткоинах, Dogecoin, Litecoin и других альткоинах, которые он приобрел в 2016 году, сообщает ForkLog .

Каждый кошелек зашифрован приватным ключом, состоящим из комбинации букв и цифр. Изначально эти ключи были добавлены в алгоритмы для генерации узоров, после чего несколько видоизменил их, создав рисунки, которые бы нравились ему самому.

Таким образом, любой посетитель, которому удастся разгадать зашифрованный код, сможет перевести криптовалюту на свой кошелек.

Работы художника имеют также собственный ценник и сопровождаются информацией о том, какая именно криптовалюта содержится в каждой картине и сколько она стоила при покупке. Учитывая, что с 2016 года цены всех криптовалют выросли в несколько десятков раз, во время выставки в режиме реального времени также будут проецироваться их текущие курсы.