По данным японской компании-разработчика программного обеспечения для кибербезопасности Trend Micro, хакеры для скрытого майнинга Monero использовали уязвимость в плагине Network Weathermap для Cacti.

Этот open-source инструмент визуализации широко используется интернет-провайдерами, интернет-биржами, телекоммуникационными сетями и компаниями из списка Fortune 500 для отображения сетевой активности, сообщает Anycoin .

При этом хакеры воспользовались уязвимостью Network Weathermap, для исправления которой уже пять лет существует патч. Как говорится в отчете Trend Micro, это классический случай повторного использования уязвимостей, поскольку он эксплуатирует довольно устаревший недостаток безопасности, чей патч доступен уже в течение долгого времени.

В основном взлом затронул пользователей Network Weathermap из Японии, Тайваня, Китая, США и Индии.