Оттава приняла решение о высылке четырех сотрудников посольства РФ и генконсульства в связи с «делом Скрипаля».

Ранее об аналогичных мерах заявили США, Франция, Германия, Италия, Польша, Украина, страны Балтии и другие государства Европы.



По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, российских дипломатов вышлют 14 стран ЕС.



Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания близ торгового центра в английском городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в случившемся, заявив, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом.

