Лондон обвиняет Москву в отравлении Скрипалей.
Оттава приняла решение о высылке четырех сотрудников посольства РФ и генконсульства в связи с «делом Скрипаля».
Ранее об аналогичных мерах заявили США, Франция, Германия, Италия, Польша, Украина, страны Балтии и другие государства Европы.
По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, российских дипломатов вышлют 14 стран ЕС.
Бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания близ торгового центра в английском городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в случившемся, заявив, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом.
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