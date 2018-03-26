По данным исследования, проведенному агентством East-West Digital News (EWDN) в партнерстве с рейтинговой платформой ICObench, Россия является лидером среди восточноевропейских стран на мировом рынке первичных предложений монет (ICO).

В 2017 году на компании с корнями из восточноевропейского региона пришлось около 17% всех проведенных в мире ICO и pre-ICO. При этом они собрали около 22% средств, привлеченных на данном рынке (по меньшей мере $1,2 млрд), говорится в исследовании. При этом, в регионе недостаточно развита сфера венчурного финансирования — ее доля на мировом рынке не превышает 1%.

Как сообщает ForkLog , среди ICO и pre-ICO 2017 года, 237 организованы представителями стран Восточной Европы. Из них 130 приходятся на Россию, за ней идут Эстония (22 ICO и pre-ICO), Словения и Украина (22 и 13 соответственно). Таким образом, Россия является региональным и одним из мировых лидеров в этой сфере.