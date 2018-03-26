Хоум Кредит Банк простит долги по кредитам клиентам, пострадавшим или погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом стало известно порталу Банки.ру.

«В настоящий момент мы не располагаем информацией о том, есть ли среди погибших в катастрофе наши клиенты. После официальной публикации списков пострадавших мы сами сопоставим их с нашей клиентской базой. Задолженность пострадавших будет списана», — прокомментировали в пресс-службе «Хоум Кредита».



В банке уточняют, что родственники пострадавших клиентов уже сейчас могут обратиться в Хоум Кредит Банк. Предоставлять какие-либо документы о взятом кредите при этом не нужно.

«Почта Банк всегда занимает сторону клиента в подобных вопросах, не будет исключением и этот трагический случай. Как только будут обнародованы списки погибших и пострадавших, банк проведет все необходимые внутренние процедуры для определения мер поддержки клиентов в этой непростой ситуации», — заявили в пресс-службе банка.



Ранее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил, что ущерб от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово оценивается в 3 млрд рублей.



Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru